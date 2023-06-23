Глава Генштаба США отменил визит в Израиль из-за мятежа в России
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отменил визит в Израиль, запланированный на 25 июня из-за мятежа, который вспыхнул в России. Об этом сообщили израильские СМИ.
В программе Милли в Израиле были запланированы переговоры с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, главой «Моссада» (служба внешней разведки) Давидом Барнеа и министром обороны Йоавом Галантом.
Визит Милли был призван укрепить связи между Израилем и США в области безопасности в связи с развитием событий в регионе с упором на иранскую угрозу, связанную с продвижением ядерной программы.