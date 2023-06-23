Задержан один из организаторов акции в Сёюдлю
Задержан один из организаторов акции в селе Сёюдлю Кедабекского района Этибар Мастан оглу.
Согласно сообщению АПА, приехавший из России Этибар Мастан оглу создал группу из 405 жителей Сёюдлю.
Напомним, 20 июня в селе Сёюдлю группа местных жителей попыталась провести акцию протеста против строительства в селе искусственного озера. При предотвращении акции между полицией и жителями произошел конфликт. Комиссию, созданную 21 июля распоряжением премьер-министра Азербайджана Али Асадова для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации на полигоне отходов в селе, возглавляет министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Члены комиссии встретились с жителями села, выслушали их мнения.