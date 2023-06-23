А в это время украинцы начали масштабное наступление на Донбассе

Восточная группировка ВСУ сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, на всех этих направлениях есть продвижение вперед. На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении россияне пытались наступать, но им не удалось продвинуться.

На юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. По словам Маляр, армия РФ прилагает немало усилий, чтобы остановить атаки ВСУ.