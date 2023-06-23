Как уже сообщалось, жилье, где проживали теперь уже бывшие вынужденные переселенцы, которые вернулись в родные края в рамках программы «Великое возвращение», предоставляется, в первую очередь, тем семьям шехидов, чьи жилищные условия требуется улучшить.

На днях в одной из таких квартир, переданной государству семьей, которая переехала в город Лачин, временно разместилась семья шехида из Ходжавенда.

Мечта же Ясамен Велиевой, которая поселилась в этой квартире, в скором времени, наконец, вернуться на малую родину.