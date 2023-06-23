Леонид Швец, автор haqqin.az 22:25

Как бы ни закончился бунт «вагнеровцев», уже очевидно, что он самым решающим образом повлияет на дальнейший ход войны, и это влияние точно не будет позитивным с точки зрения ее сторонников. Пытаясь объяснить, как же так получилось, что самая популярная фигура войны, организатор тяжелых российских побед Евгений Пригожин оказался тем, кто нанес Владимиру Путину, по его собственным словам, «удар в спину», все вспоминают образы Голема или Франкенштейна, рукотворные чудовища, которые расправлялись со своими авторами и хозяевами. При том, что в паре Путин – Пригожин поваром является второй, именно Владимир Путин прикормил полезного человечка с сомнительной биографией. И тот ему правда не раз пригодился.

Хотя нынешний президент и считается строителем и хранителем современного российского государства, его спецслужбистская сущность делает его неравнодушным ко всякого рода специальным операциям и специальным людям, готовым их осуществлять. В видимом плане существует государство с его классическими атрибутами, а все самое важное происходит за кулисами, да так, что попробуй докажи. Отсюда многочисленные истории с отравлениями политических оппонентов и перебежчиков из спецслужб, подменой мочи на пробах допинга у спортсменов, фабрики троллей и ботов, работающие на иностранных информационных площадках, и, вершина креатива, частные военные компании, руками которых можно воевать и устраивать государственные перевороты. Путин сам себе в качестве чекиста на главном государственном посту очень нравился. Евгений Пригожин долгое время был таким частным спецпорученцем. Сначала он курировал информационно-пропагандистское направление с его Ольгинской «фабрикой троллей» (Ольгино – район в Петербурге, где располагается пригожинское Агентство интернет-исследований) и пучком информационно-пропагандистских изданий. Затем к этому прибавилась ЧВК «Вагнер», сыгравшая важную роль в Украине с 2014 года. Помимо поставки добровольцев на Донбасс, «вагнеровцы» занимались и устранением неугодных полевых командиров «ДНР-ЛНР». Это обстоятельство нам нужно хорошо запомнить.

С тех пор ЧВК «Вагнер» сильно разрослась, укрепилась и получила дурную международную славу благодаря своей деятельности в Сирии, Ливии и десятке других странах Африки. Но в настоящую силу Пригожин вошел только после того, как провалилась путинская затея с блицкригом в Украине. Президента это только убедило, что военным доверять нельзя, воруют и врут, а верный и полезный Пригожин, судя по всему, предложил использовать в качестве затратного материала на фронте заключенных. В июне 2022 года начался его чес по исправительным учреждениям России, явно с высочайшего благословения, и заключение контрактов с зэками в обмен на помилование. Но еще больше укрепился глава «вагнеровцев» после новых обидных поражений российской армии осенью 2022 года. Тогда, судя по всему, Евгений Пригожин взял на свой «Вагнер» обязательство отбросить ВСУ из Донецкой области, пока в России пройдет мобилизация и будут подготовлены новые части. В сводках все чаще зазвучал Бахмут, а эксперты обсуждали политическое будущее неожиданно обозначившейся яркой фигуры. На Бахмуте Пригожин и раскрутился окончательно, и составляющей частью этой раскрутки стала все более ожесточенная критика военного руководства: министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Взятие небольшого украинского города вдруг оказалось необычайно трудной задачей, и виновными в том, что «вагнеровцы» не шли победным маршем, оказались армейские военачальники, то не дающие нужное количество боеприпасов, то не поддерживающие с флангов, - в общем, ведущие себя, как настоящие предатели.

Владимира Владимировича, судя по всему, полностью устраивала роль Евгения Пригожина в качестве глаз государевых в войсках и непримиримого критика армейского начальства. Эдакий личный агент в среде, которой президент сам не доверяет, кусающий за ноги нерадивых чиновников и генералов. Окружающие довольно быстро поняли уровень «крыши» у главы ЧВК и боялись его лишний раз трогать. Лишь весной, когда стало ясно, что в Бахмуте у него складывается плохо, Пригожина стали поддавливать и потихоньку «плавить». Совсем не исключено, кстати, что истории о сознательном ограничении боеприпасов и каких-то фронтовых подставах «вагнеровцев» со стороны соседей-армейцев имеют под собой основания. О том, что «повар» выпал из прежнего высочайшего доверия, стало свидетельствовать то, что имя Пригожина даже в дни успехов на Бахмутском направлении не появлялось в федеральных СМИ. А в июне было приказано всем сотрудникам частных военных компаний заключить контракты с Минобороны. Причем Путин своими устами сказал, что это его личное требование. Пригожин еще показал характер, заявив, что «вагнеровцы» не будут выполнять это распоряжение, но уже стало ясно: прежней вольницы не будет. Больше того, весьма вероятно, что долетели слухи и о физической ликвидации. Помните, чем занимались «вагнеровцы» в «народных республиках» Донбасса? Для кого-кого, а для Евгения Пригожина такая перспектива не выглядела бы чем-то невероятным. Тогда, судя по всему, и дозрел план с броском на Ростов, а дальше – как пойдет.