Путин благодарит Лукашенко

Пресс-служба белорусского президента сообщила, что Александр Лукашенко снова позвонил Владимиру Путину. Президент России поблагодарил его за переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Пресс-служба Кремля о разговоре пока не сообщала.

«Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Это второй разговор президентов за этот день. Владимир Путин утром позвонил Александру Лукашенко и рассказал о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер». Вечером белорусская сторона сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России» и согласованы гарантии для ЧВК. После этого Евгений Пригожин объявил, что колонны его бойцов разворачиваются и уходят в полевые лагеря.