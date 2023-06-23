Азербайджан занял 1-е место на чемпионате Европы по дзюдо

Отдел спорта

В португальском Одивелаше завершились индивидуальные соревнования юношеского чемпионата Европы по дзюдо.

Сборная Азербайджана заняла в общекомандном зачете 1-е место, завоевав в сумме 6 золотых и 3 бронзовые медали.

Сегодня, в заключительный день личных состязаний, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг).

Ранее золото завоевали Магомед Мамишов, Мирхалиг Искендеров, Магомед Мусаев, Абиль Юсубов и Вусаля Гаджиева.

Завтра в Португалии пройдут смешанные командные соревнования.