Что даст сертификация образованию?

Наиля Аббасова 22:59

24 июня завершился тестовый этап сертификации учителей, в котором приняли участие более 28 000 педагогов начальных классов и азербайджанского языка и литературы. Известные представители общественности высоко оценили процесс проведения сертификации.

Академик Рафик Алиев: «Сертификация проводится не только в нашей стране, но практически во всех развитых странах по важным направлениям. Если критерии измерения знаний педагогов будут правильно организованы, это напрямую положительно скажется на будущем развитии наших учеников. Учитывая все это, я считаю проведение сертификации положительным шагом со стороны Министерсва науки и образования в сфере образования.

Депутат Малахат Ибрагимгызы: «Сертификация — одна из успешных реформ в сфере образования в нашей стране, которая еще больше повысит квалификацию учителей и качество преподавания. Наш глобализированный мир развивается так быстро, что знания, которые мы приобретаем сегодня, очееь быстро устаревают. Поэтому не только педагоги, но и специалисты других сфер должны постоянно работать над собой.

Депутат Нагиф Хамзаев: Результаты сертификации мы увидим уже в ближайшее время. Подчеркну, что просветительская работа, связанная с процессом сертификации, налажена на высоком уровне. Все это, безусловно, создает основу для того, чтобы учителя сдавали экзамены комфортно, без стресса и прозрачно.

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов: Считаю позитивным шагом проведения сертификации. Экзамены были организованы прозрачно и успешно. Надеюсь, что этот процесс создаст соответствующую основу для дальнейшей успешной деятельности всех наших педагогов в будущем.

Заместитель председателя АзТВ Рафик Гашимов: Этот шаг, предпринятый Министерством науки и образования, является очень прогрессивным шагом. Сертификация внесет особый вклад в развитие наших будущих поколений. Чем более квалифицированными будут наши учителя, тем оюразоыанее и успешнее будет будущие поколение граждан и специалистов.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу: Думаю, что повышение заработной платы учителей, успешно прошедших сертификацию, создаст дополнительную мотивацию для педагогов. В результате с ростом заработной платы учителя будет повышаться и качество образования.