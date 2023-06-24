ЧВК «Вагнер» готовится к отходу из Ростова-на-Дону, сообщает корреспондент «Коммерсанта» с места событий.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева предложила на запрос издания 161.RU дождаться действий ЧВК и комментировать их, а не слова об отходе.

Как сообщает «Коммерсант», толпы прохожих подходят к оставшимся у штаба Южного военного округа бойцам, фотографируются и громко скандируют: «Вагнер!».

ТАСС передает, что бойцы ЧВК начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.