Зеленский обратился к россиянам

«Скажу по-русски: человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, он уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, украинцы в сложившейся ситуации продолжат защищать свою страну, продолжат бороться за свободу, и, в конце концов, победят в войне с Россией: «А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле — тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф».

Зеленский также прокомментировал происходящее в России, заявив, что после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» международное сообщество должно было понять, что российское руководство «ничего не контролирует». Президент подчеркнул, что Украина сможет защитить Европу от любых российских сил, и призвал союзников продолжать поддерживать ВСУ.