Гиркин не верит: «Ничего еще не кончилось»

«Не верю ни в какие «договоренности». Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт», - написал он.

Стрелков отметил, что было шесть сбитых боевых вертолетов (в том числе два вертолета РЭБ, вообще не вооруженных) и один самолет РЭР (с экипажем).

«За это «амнистия», да... Надеюсь – хотя бы на этом примере наша армия (и конкретно Воздушно-Космические силы) навсегда запомнят «творца марша справедливости». Но, думаю, ничего еще не кончилось», - добавил он.

Бывший депутат Госдумы РФ двух созывов Виктор Алкснис же считает, что произошедшее в России стало кошмарным сном для многих, однако окончательные последствия похода «вагнеровцев» сложно спрогнозировать.