У Зеленского прокомментировали отступление Пригожина
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение основателя ЧВК «Вагнер» остановить марш на Москву, повернуть колонны и выйти из Ростова.
Он назвал выбор Пригожина феноменальным.
«Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь обратно. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией пообещал гарантии безопасности от человека, который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет выполнен», - написал он.