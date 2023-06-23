США отложили введение новых санкций против «Вагнер»

Власти США решили отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» из-за действий главы этой структуры Евгения Пригожина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госдепартамент собирался во вторник, 27 июня, объявить о новых мерах, которые коснулись бы золотодобывающих предприятий в Африке, которые, по данным Вашингтона, связаны с ЧВК. По данным WSJ, в американской администрации передумали, так как посчитали, что из-за этого шага сложится впечатление, что США «заняли сторону» российского руководства.

«Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом», — сказал собеседник издания.