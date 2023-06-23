Инама Керимова избрали председателем Судебно-правового совета

В субботу, 24 июня, состоялось первое заседание Судебно-правового совета Азербайджана в новом составе.

На голосование на пост председателя Судебно-правового совета была поставлена кандидатура члена Совета Инама Керимова. По итогам голосования Керимов был единогласно избран председателем Судебно-правового совета.

На заседании были обсуждены предстоящие задачи по совершенствованию судебной деятельности и выдвинуты соответствующие предложения.