Инама Керимова избрали председателем Судебно-правового совета
В субботу, 24 июня, состоялось первое заседание Судебно-правового совета Азербайджана в новом составе.
На голосование на пост председателя Судебно-правового совета была поставлена кандидатура члена Совета Инама Керимова. По итогам голосования Керимов был единогласно избран председателем Судебно-правового совета.
На заседании были обсуждены предстоящие задачи по совершенствованию судебной деятельности и выдвинуты соответствующие предложения.
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