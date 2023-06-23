За день мятежа российские войска потеряли 9 единиц техники, свидетельствуют подсчеты нидерландского OSINT-проекта Oryx.

Так, были сбиты самолет-командный пункт Ил-22М и шесть вертолетов, среди которых один вертолет Ми-8, три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, один ударный вертолет Ми-35М и один вертолет Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, были захвачены автомобиль с защитой от мин и засад КамАЗ-435029 «Патруль-А» и бронеавтомобиль «Тигр-М».

Также сообщается, что в боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих РФ. Большая часть из погибших - военные лётчики. Кроме пилота, на сбитом пригожинскими наёмниками Ил-18 находились еще не менее восьми человек. Погиб и весь экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».