Рекордные потери России за один день мятежа новость дополнена
За день мятежа российские войска потеряли 9 единиц техники, свидетельствуют подсчеты нидерландского OSINT-проекта Oryx.
Так, были сбиты самолет-командный пункт Ил-22М и шесть вертолетов, среди которых один вертолет Ми-8, три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, один ударный вертолет Ми-35М и один вертолет Ка-52 «Аллигатор». Кроме того, были захвачены автомобиль с защитой от мин и засад КамАЗ-435029 «Патруль-А» и бронеавтомобиль «Тигр-М».
Также сообщается, что в боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибли 15 военнослужащих РФ. Большая часть из погибших - военные лётчики. Кроме пилота, на сбитом пригожинскими наёмниками Ил-18 находились еще не менее восьми человек. Погиб и весь экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
У ЧВК «Вагнер» среди потерь пока что значится пикап УАЗ-23632-148-64 с установленным на нем пулеметом ДШК.
Три вертолета ВКС РФ «вагнеровцы» сбили в районе трассы М-4 (Ростовская/Воронежская область), сообщил связанный с ВКС РФ Telegram-канал Fighterbomber. Информацию подтверждает связанный с армейской авиацией Telegram-канал Helicopterpilot, он пишет, что вертолеты были сбиты после того, как открыли огонь по колонне «вагнеровцев». «По Ми-35 было применение со стороны ЧВК. По экипажу информации нет. Предварительно ЧВК открыли ответный огонь после применения по их колонне».
При попытке сбить вертолет Ка-52 зенитная управляемая ракета ЗРК «Стрела-10» ЧВК поразила нефтебазу на окраине Воронежа. Baza утверждает, что пожару на нефтебазе предшествовал взрыв. На видео за минуту перед тем, как появился столб дыма, виден низко летящий вертолет. OSINT-исследователь CalibreObscura сообщает, что наемники ЧВК пытались из ЗРК «Стрела-10» сбить вертолет Ка-52 ВКС РФ, промахнулись и попали по нефтебазе.