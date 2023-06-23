Украинцы разбили россиян под Бахмутом
Украинские военные в субботу, 24 июня, разбили российских военных на Бахмутском направлении. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram.
Командир бригады полковник Андрей Белецкий отметил, что бойцы 1-го механизированного батальона 3ОШБр разгромили третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Белецкий также отметил, что плацдарм россиян на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен. По его словам, убиты 30 российских военных, еще десять ранили и взяли в плен.