По домам «вагнеровцев» прошли массовые рейды

В субботу, 24 июня, в России силовики провели массовые рейды по местам жительства нынешних и бывших наемников ЧВК «Вагнер». Об этом сообщало российское издание «Важные истории» со ссылкой на родственников «вагнеровцев».

Отмечается, что сразу в нескольких городах РФ прошли массовые рейды оперативников и сотрудников ФСБ. Участковые и сотрудники ФСБ пришли домой к родным «вагнеровцам» с оружием, искали мужчин и угрожали уголовной статьей о «госизмене».