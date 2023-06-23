Кадыров разочарован

Глава Чечни Рамзан Кадыров во второй раз за сутки прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер», посчитав, что причиной стали личные амбиции Евгения Пригожина.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — написал Кадыров в Telegram.

По его мнению, «затаенную и продолжительную обиду Пригожина вызвала «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве». Обида «достигла пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок».

«Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — добавил Кадыров, призвав наемников ЧВК «быть трезвыми в своих решениях».