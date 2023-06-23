Состоялся съезд ПНФА. Избрали председателя
Али Керимли переизбран на пост председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) на состоявшемся 24 июня съезде этой оппозиционной организации.
Turan сообщает, что съезд также сформировал новый состав контрольно-ревизионной комиссии партии из семи членов. Также были избраны 63 члена Высшего меджлиса ПНФА.
Съезд постановил представить документы партии в Минюст для перерегистрации в соответствии с требованиями нового закона о политических партиях.
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