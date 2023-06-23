Шойгу могут снять с должности?

Близкий к Министерству обороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» заявил, что одним из требований главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была отставка министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Учитывая, что, по информации источника, мятеж остановлен на выгодных условиях для главы ЧВК, есть основания полагать, что в итоге руководство Минобороны РФ будет снято.

В Кремле ранее в субботу сообщали, что кадровые вопросы в Минобороны с Пригожиным не обсуждались