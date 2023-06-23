Бунт Пригожина Блинкен обсудил с главами МИД Турции и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонных бесед с министрами иностранных дел Турции и Украины Хаканом Фиданом и Дмитрием Кулебой ситуацию в РФ на фоне бунта основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как отмечается в заявлении ведомства, Блинкен беседовал в субботу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. «Госсекретарь Блинкен повторил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов не изменится. «США будут поддерживать тесную координацию с Украиной по мере развития ситуации», — говорится в релизе.

Также состоялся телефонный разговор госсекретаря с главой МИД Турции Фиданом, чтобы «обсудить текущую ситуацию» в России.