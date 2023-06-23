Кылычдароглу: В Турции тоже есть свой «Вагнер»

Глава турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу сравнил ЧВК «Вагнер» с турецкой ЧВК SADAT, выразив надежду, что произошедшее в России станет уроком для Турции.

То, что сейчас происходит в России, надеюсь, станет уроком для нас. Потому что российский «Вагнер» - это турецкий SADAT. Еще раз заявляю, что мы не допустим никаких частных военизированных структур, враждебных обществу», - написал Кылычдароглу в своем твиттере вчера.

Речь идет о турецкой частной военной компании SADAT, которая последние годы была задействована в Ливии и Сирии. Глава аналитического центра ASSAM и ЧВК SADAT - бывший бригадный генерал и экс-военный советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана Аднан Танрыверди.

SADAT имеет ярко выраженный панисламистский характер, а ее основатель Танрыверди нередко критиковал реформы Ататюрка и призывал к объединению мусульманских стран, из-за чего турецкая оппозиция настроена к нему агрессивно-негативно, призывает закрыть военную компанию, обвиняет ее в терроризме и угрожает судить ее руководителей.