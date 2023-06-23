Военное восстание в России основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его поход на Москву показали слабость Кремля и, вероятнее всего, нанесут существенный ущерб усилиям Кремля в его войне против Украины. Такое мнение выразили аналитики Института изучения войны (İSW).

Эксперты отмечают, что после ситуации с мятежом «вагнеровцев» Кремль сейчас сталкивается с крайне нестабильным равновесием.

«Соглашение, заключенное между Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко по деэскалации, является краткосрочным, а не долгосрочным, а восстание вожака наемников выявило серьезные недостатки Кремля и Минобороны России», - считают в ISW.

Аналитики Института называют абсурдными предположения о том, что мятеж Пригожина, реакция российской власти и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем.

«Образ Путина, появляющегося по национальному телевидению с призывом к прекращению вооруженного восстания и предупреждающего о повторении революции 1917 года, а затем требующего посредничества от иностранного лидера для разрешения восстания, будет иметь длительное влияние», - говорится в публикации.

В Институте изучения войны обращают внимание, что восстание выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отражения внутренней угрозы, а также еще больше подорвало его силовую монополию.

Быстрое наступление Пригожина на Москву выставило на смех большую часть российских регулярных войск, и абсолютно всем представителям службы безопасности, госпредприятиям и другим ключевым фигурам в российском правительстве было показано, что частные вооруженные силы, отделенные от центрального государства, могут «добиться впечатляющих результатов».

В отчете говорится, что действия «вагнеровцев» также продемонстрировали деградацию российских военных резервов, которые почти полностью заняты боями на территории Украины, а также показали опасность полагаться на неопытных призывников для защиты границ РФ.

Кремль с трудом реагировал быстро в информационном пространстве, а жители Ростова-на-Дону не выступали против «вагнеровцев», а в некоторых случаях даже их приветствовали, принимая действия Пригожина.