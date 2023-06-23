Россия стала посмешищем после бунта Пригожина Институт изучения войны
Военное восстание в России основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его поход на Москву показали слабость Кремля и, вероятнее всего, нанесут существенный ущерб усилиям Кремля в его войне против Украины. Такое мнение выразили аналитики Института изучения войны (İSW).
Эксперты отмечают, что после ситуации с мятежом «вагнеровцев» Кремль сейчас сталкивается с крайне нестабильным равновесием.
«Соглашение, заключенное между Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко по деэскалации, является краткосрочным, а не долгосрочным, а восстание вожака наемников выявило серьезные недостатки Кремля и Минобороны России», - считают в ISW.
Аналитики Института называют абсурдными предположения о том, что мятеж Пригожина, реакция российской власти и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем.
«Образ Путина, появляющегося по национальному телевидению с призывом к прекращению вооруженного восстания и предупреждающего о повторении революции 1917 года, а затем требующего посредничества от иностранного лидера для разрешения восстания, будет иметь длительное влияние», - говорится в публикации.
В Институте изучения войны обращают внимание, что восстание выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отражения внутренней угрозы, а также еще больше подорвало его силовую монополию.
Быстрое наступление Пригожина на Москву выставило на смех большую часть российских регулярных войск, и абсолютно всем представителям службы безопасности, госпредприятиям и другим ключевым фигурам в российском правительстве было показано, что частные вооруженные силы, отделенные от центрального государства, могут «добиться впечатляющих результатов».
В отчете говорится, что действия «вагнеровцев» также продемонстрировали деградацию российских военных резервов, которые почти полностью заняты боями на территории Украины, а также показали опасность полагаться на неопытных призывников для защиты границ РФ.
Кремль с трудом реагировал быстро в информационном пространстве, а жители Ростова-на-Дону не выступали против «вагнеровцев», а в некоторых случаях даже их приветствовали, принимая действия Пригожина.
Кроме того, явное удивление Кремля поступком главы наемников плохо отражается на российской внутренней разведывательной службе, ФСБ. Так, Пригожин постоянно усиливал свою риторику против Минобороны РФ до своего вооруженного мятежа, и Путину не удалось снизить этот риск.
В отчете ISW отмечается, что аналитики не прогнозируют скорый крах российского правительства, тем не менее мятеж Пригожина и события в РФ, скорее всего, нанесут существенный ущерб правительству Путина и военным усилиям России в ее войне против Украины.