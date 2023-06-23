В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности были выявлены транспортные средства, перевозящие ночью грунт, песок и смешанные породы по территории Сабунчинского, Хазарского и Бинагадинского районов.

Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, по фактам составлены акты, в Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел подано обращение для установления личностей владельцев транспортных средств.

Будут приняты меры по привлечению правонарушителей к административной ответственности.