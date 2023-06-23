Названы две версии мятежа в России

Оппозиционные российские СМИ со ссылкой на свои источники привели две версии мятежа в России, организованного главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Согласно первой версии, части ЧВК «Вагнер» и самому Пригожину грозила ликвидация, и он не мог встретиться с Путиным, поскольку путинское окружение поддерживает министра обороны Сергея Шойгу и препятствовало встрече, поэтому был организован «марш справедливости».

По данным источника, Пригожин очень предан Путину, а после «марша» Путин получил возможность избавиться от Шойгу и других представителей генералитета, которых при других обстоятельствах не смог бы убрать «в силу личных дружеских отношений, собственных обязательств и обязательств перед друзьями».

Одним из бенефициаров ЧВК «Вагнер» является Дюмин - бывший личный телохранитель Путина (речь идет о нынешнем губернаторе Тульской области Алексее Дюмине). Путин сначала публично обещает строго наказать Пригожина, а потом прощает. Все эти составляющие говорят о том, что реальность может быть совсем не такой, какой мы ее видели. Спектакль…

Второй источник заявил, что Пригожин перед маршем два месяца не мог провести встречу с президентом РФ, хотя неоднократно пытался это сделать.

«Все это время действительно готовились мероприятия по уничтожению части «Вагнер» и самого Пригожина. У Пригожина не было другого выхода. Он рассчитывал, что после начала «марша» Путин встанет на его сторону.

Но Шойгу, спешно уехав из Ростова, успел быстрее попасть к Путину, который, как известно, крайне восприимчив к информации, полученной «ушами». И только после разговора Путина с… Дюминым, ситуация повернулась уже против Шойгу и Герасимова (начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов), - назвал источник вторую версию мятежа.