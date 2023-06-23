Убьет ли Путин Пригожина?

Опасность для устроившего «марш на Москву» босса ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще не миновала, несмотря на договоренность с российскими властями, что его официально простили и разрешили перебраться в Беларусь, сообщает CNN.

«Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: «Пригожин, ты едешь в Беларусь», он все равно предатель, и я думаю, Путин никогда этого не простит», - сказала Джилл Догерти, бывший руководитель московского бюро CNN и эксперт по российским делам.

Возможно, добавила Догерти, Пригожина могут «убрать» в Беларуси, но это сложная дилемма для Москвы, потому что до тех пор, пока у Пригожина «есть какая–то поддержка, он представляет угрозу, независимо от того, где он находится».