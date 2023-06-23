Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. ВСУ постепенно, но стабильно продвигаются по ключевым направлениям. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отметили аналитики, в последние дни украинские войска перегруппировались и снова проводят масштабные наступательные операции на трех основных направлениях – на юге и востоке Украины.