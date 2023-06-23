ВСУ продвигаются по ключевым направлениям Британская разведка
Украинские силы используют опыт первых двух недель контрнаступления, чтобы усовершенствовать тактику штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. ВСУ постепенно, но стабильно продвигаются по ключевым направлениям. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Как отметили аналитики, в последние дни украинские войска перегруппировались и снова проводят масштабные наступательные операции на трех основных направлениях – на юге и востоке Украины.
«Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях», - говорится в отчете.
Как подчеркнули в Минобороны Великобритании, в Луганской области российские войска приложили значительные усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кременной. Их действия, вероятно, отражают продолжение приказов российского высшего руководства переходить в наступление при любой возможности.
Россия достигла в этом районе некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв российских войск, указали британские аналитики.