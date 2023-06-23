Kapital Bank подписал новый меморандум с UNEC

Kapital Bank, придающий большое значение образовательным проектам, в 2016 году подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом (UNEC). В рамках меморандума за эти годы было реализовано множество проектов. В целях дальнейшего развития сотрудничества 24 июня 2023 года с вузом был подписан новый меморандум.

В мероприятии приняли участие председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, а также сотрудники университета и банка. После озвучивания предложений по новым направлениям сотрудничества между Kapital Bank и UNEC стороны подписали документ.

Гусейнов заявил, что для него большая честь быть партнером университета, где он получал образование в качестве бакалавра, магистра и диссертанта, отметив, что из 5026 сотрудников Kapital Bank около 1500 являются выпускниками UNEC, 142 из них работают на руководящих должностях.

Ректор Адалят Мурадов рассказал о давнем тесном сотрудничестве UNEC с Kapital Bank и реализуемых совместных проектах. Говоря о необходимости новых подходов во взаимодействии с реальным сектором, Мурадов подчеркнул важность проведения практических занятий по специальностям, формирующих у студентов знания и умения.

В завершение мероприятия ректор добавил, что Фарид Гусейнов является одним из самых достойных выпускников UNEC, и вручил ему плакетку «Почетный выпускник» и «Карту выпускника».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 115 филиалах и 30 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.