Баку призвал Ереван прекратить лгать и не вмешиваться в чужие дела

Представление временного ограничения деятельности ППП «Лачин» как «блокаду и этническую чистку» является частью лживой пропаганды Армении, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Нет никаких оснований для утверждений о наличии «гуманитарных угроз» в отношении армян, проживающих в Карабахе, подчеркнули в ведомстве.

«Отказ от предложений Азербайджана помочь жителям в случае необходимости со стороны тех, кто называет себя их представителями, свидетельствует о том, что армянская сторона использует этот вопрос в своих целях», - подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что азербайджанская сторона прилагает усилия к реинтеграции жителей Армении, отметили в ведомстве, и указали на необходимость положить конец вмешательству армянской стороны в этот процесс.