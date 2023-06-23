Грузия стала отказывать россиянам во въезде

На пограничном переходе Верхний Ларс из России в Грузию 24 июня выросло число отказов во въезде мужчинам – гражданам России. VPost подтвердили шесть таких случаев с 10.00 до 19.00 по Москве, связавшись с получившими отказ.

Отмечается, что все шестеро – мужчины, их истории похожи: они ехали в Грузию не в одиночку, а в сопровождении жен, подруг или друзей. Кого-то пропускали, но примерно каждого третьего из очереди, включая женщин, грузинские пограничники отводили в кабинет, где задавали вопросы о цели визита, финансировании поездки, работе.

По итогам беседы собеседникам VPost выдали документ с уведомлением об отказе во въезде. Причины при этом не указывались.