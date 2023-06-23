Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:51

Итак, в сухом остатке следующее: Евгений Пригожин заявил, что Путин врал об истинных причинах СВО. Устроил мятеж, поставив на уши «всю королевскую рать», захватил Ростов и двинул войска на Москву. Уничтожил семь бортов военной авиации, в результате чего за день погибло 15 летчиков. И вот теперь с него сняты все обвинения, и он переезжает в Беларусь. И он - суперстар. За долгие годы своего пребывания у власти российская элита во главе с Владимиром Путиным неоднократно получала от своих внешних партнеров публичные унижения и «кинжалы в спину». Но в том и дело, что это были внешние партнеры, а потому особого резонанса это для внутренней аудитории не имело.

Дело ведь происходило где-то там, за периметром России, а потому вплотную, как думалось тогда многим, никого не касалось. Да и шестеренки машины государственной пропаганды, щедро смазанные рублями и долларами, крутились вполне себе исправно, поддерживая легенду о брутальном и харизматичном лидере, без которого, как уверяли подхалимы во власти и около нее, «нет России». К тому же при Владимире Путине сбылась мечта многочисленных спецслужб – они стали настоящим Левиафаном и могли поломать жизнь любому. За неосторожное слово, за брошенный в полицейского бумажный стаканчик, за митинг и одиночный пикет. Словом, за «невосторженный образ мысли». «Какая там пятая колонна – у нас муха без разрешения не пролетит, – грезили силовики. С какого-то момента Кремль сам себя убаюкал, в сладкой дреме погрузившись в мир иллюзий о том, что все у них хорошо, все идет по плану, а иностранных русофобов мы, случись нужда, крепко припугнем своей «второй армией в мире» и, разумеется, «ядреной бомбой». Россия по факту превратилась в спящего дракона, утратившего интерес к развитию и во сне всхрапывающего, взрыкивающего и порой испускающего газы. Ему было комфортно и виделись сны о собственной непоколебимости и величии.

Все обрушилось в один момент, когда Кремлем же и выпестованный, взращенный и вскормленный «Папа-Вагнер» решился на мятеж. Всего за сутки путинская вертикаль захрустела и начала складываться как карточный домик. Все мифы были порваны «вагнерами» как грелка, все иллюзии были раскатаны колесами машин, шедших в «марше справедливости» на Москву. Хваленые силовики, свирепо скручивающие гражданское мирное население, опутавшие Россию сетью агентов, у которых «скорость стука опережает скорость звука», откровенно прозевали вооруженный мятеж. Видимо, утомились в борьбе с иноагентами. И когда он грянул, то единственное, на что их хватило – объявить план «Крепость». То есть забаррикадироваться в помещениях, оставив города на волю мятежников, как это было в Ростове, Воронеже и Липецке, и дожидаться исхода событий. Куда-то испарилась массовка, о бесчисленности которой регулярно сообщали Z-пропагандисты. Что-то не выстраивалась она в очереди в военкоматы и не выходила протестовать против мятежников, грудью останавливая их технику, как это делали турки в 2016 году. Сдулись и слились и «путинские маршалы» - все эти золотовы, шойгу, герасимовы и колокольцевы. Один директор ФСБ Александр Бортников остался верен личной присяге президенту и пытался организовать сопротивление мятежу в меру своих способностей и возможностей. Даже уголовное дело против Пригожина возбудил не следственный комитет Бастрыкина, а национальная антитеррористическая комиссия, структура полностью подконтрольная именно Бортникову.