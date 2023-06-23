Накануне 26 июня – Дня Вооруженных сил Nar провел встречу с военнослужащими, проходящими службу в воинской части «Н», с целью оказания моральной поддержки азербайджанской армии. Выступившие на мероприятии, организованном Министерством обороны, поздравили азербайджанских воинов с наступающим Днем Вооруженных сил и пожелали им успехов в их нелегкой и почетной службе.

Этот проект, призванный продемонстрировать уважение Nar к азербайджанским солдатам, является частью линии корпоративной социальной ответственности мобильного оператора по патриотизму. Ознакомиться с проектами Nar в области КСО можно на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.