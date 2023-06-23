Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:04

ЧВК «Вагнер» оказалась для российских властей совершенно «неведомой зверушкой», с которой непонятно было как обращаться. Вчера задавали много вопросов на тему, почему противоречия между Евгением Пригожиным и российским Министерством обороны в лице двух его первых лиц, Шойгу и Герасимова, вылились в столь непримиримое противостояние, когда, как в сериале про Дункана Маклауда «Горец», в живых остаться должен только один.

Ответ, как ни странно, прозаичен и прост. И не требует привлечения известных аналитиков и политологов. ЧВК «Вагнер» оказалась для властей слишком сложным инструментом, чтобы правильно его использовать и грамотно применять. Места в уставах и наставлениях российской армии ему не нашлось, а потому и отнеслись к нему как к «мясу», что «вагнеров» совершенно не устроило. Изначально «Вагнер» создавался как инструмент гибридных операций, который был предназначен для того, чтобы расширить влияние России в «серых зонах», там, где о законе даже и не слышали – в Африке, например, или Сирии. То есть Кремль создал – именно создал, а не вывел, что-то создавать он в принципе не способен – элитное стадо «диких гусей», наемников, способных решать любые задачи в странах «третьего мира», балансирующих между понятиями «слаборазвитых» и «несостоявшихся». Там, в серых зонах «вагнера», работали более чем успешно. До тех пор, пока не сталкивались с равным по силе противником, как это произошло, когда они попытались захватить сирийские нефтяные месторождения, перешедшие под контроль США, как это произошло в 2018 году в районе города Хашам, когда артиллерия и ВВС США полностью разнесли колонну «вагнеров», двигавшихся в сторону нефтяных месторождений с целью их захвата.

Кстати, именно тогда и наметился раскол, откровенно говоря, геологическая трещина, в отношениях между ЧВК «Вагнер» и российским Министерством обороны. Ведь именно по заявкам российских военных, утвержденных в Кремле, «вагнеров» на этом направлении никакое сопротивление не ожидало, а «америкосы» вообще должны были молча проглотить результаты этой рейдерской операции. Что особенно интересно – в Кремле за это время, пока «Вагнер» был успешен, совершенно не озаботились о придании ему правового статуса. То есть каждый из «вагнеров» ходит под статьей, а ведь в России закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. А коли уж Кремль не озаботился их статусом, чего бы российскому Министерству обороны, ведомству, как и во всем мире, крайне консервативному, заботиться о внесении их в правовую базу. И когда началось вторжение в Украину, тогда-то и началась жесть.