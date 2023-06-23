«Неведомая зверушка» под названием ЧВК «Вагнер» наше послесловие
ЧВК «Вагнер» оказалась для российских властей совершенно «неведомой зверушкой», с которой непонятно было как обращаться.
Вчера задавали много вопросов на тему, почему противоречия между Евгением Пригожиным и российским Министерством обороны в лице двух его первых лиц, Шойгу и Герасимова, вылились в столь непримиримое противостояние, когда, как в сериале про Дункана Маклауда «Горец», в живых остаться должен только один.
Ответ, как ни странно, прозаичен и прост. И не требует привлечения известных аналитиков и политологов. ЧВК «Вагнер» оказалась для властей слишком сложным инструментом, чтобы правильно его использовать и грамотно применять. Места в уставах и наставлениях российской армии ему не нашлось, а потому и отнеслись к нему как к «мясу», что «вагнеров» совершенно не устроило.
Изначально «Вагнер» создавался как инструмент гибридных операций, который был предназначен для того, чтобы расширить влияние России в «серых зонах», там, где о законе даже и не слышали – в Африке, например, или Сирии. То есть Кремль создал – именно создал, а не вывел, что-то создавать он в принципе не способен – элитное стадо «диких гусей», наемников, способных решать любые задачи в странах «третьего мира», балансирующих между понятиями «слаборазвитых» и «несостоявшихся».
Там, в серых зонах «вагнера», работали более чем успешно. До тех пор, пока не сталкивались с равным по силе противником, как это произошло, когда они попытались захватить сирийские нефтяные месторождения, перешедшие под контроль США, как это произошло в 2018 году в районе города Хашам, когда артиллерия и ВВС США полностью разнесли колонну «вагнеров», двигавшихся в сторону нефтяных месторождений с целью их захвата.
Кстати, именно тогда и наметился раскол, откровенно говоря, геологическая трещина, в отношениях между ЧВК «Вагнер» и российским Министерством обороны. Ведь именно по заявкам российских военных, утвержденных в Кремле, «вагнеров» на этом направлении никакое сопротивление не ожидало, а «америкосы» вообще должны были молча проглотить результаты этой рейдерской операции.
Что особенно интересно – в Кремле за это время, пока «Вагнер» был успешен, совершенно не озаботились о придании ему правового статуса. То есть каждый из «вагнеров» ходит под статьей, а ведь в России закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. А коли уж Кремль не озаботился их статусом, чего бы российскому Министерству обороны, ведомству, как и во всем мире, крайне консервативному, заботиться о внесении их в правовую базу. И когда началось вторжение в Украину, тогда-то и началась жесть.
Армия держится на бюрократии, у которой сразу возникли вопросы: «А на каком основании и по каким нормам их снабжать? Они вообще к кому относятся?» И заявления, что шли с самого верха, службы тыла совершенно не касались. «Пригожин, конечно, как говорят в телевизоре, герой, но где приказ на выдачу ему красных революционных шаровар и дополнительных снарядов?»
И это столкнулось с традиционной тактикой российских генералов – атака в пехотных цепях, желание использовать «Вагнер» в качестве штурмовой пехоты. Удивляться этому не приходится – они и элитные части спецназа в пехотные ряды ставят. Все по-российски, потерь не считаем, бабы еще нарожают, да чего их жалеть, ведь «вагнерам» разрешили, опять же вопреки закону, вербовать личный состав на зонах, то есть, по мнению властей, «использовать биологический мусор».
«Мусор», который был создан в Кремле и предполагал высокую интеллектуальную активность Министерства обороны РФ, оказался и для него, и для Кремля «слишком умным» и инициативным. Архаичная российская система власти не смогла с новацией в военном деле. И западный опыт в данном вопросе не изучался, ведь у «кремлевских собственная гордость, на русофобов смотрим свысока». В итоге все закончилось так, как закончилось. Столкновения с новациями Москва не выдержала. Не для нее это оказалось…