Турция наладила производство мини-ракет с поразительной дальностью

Отмечается, что наводящиеся с помощью датчиков INS/GPS боеприпасы TOLUN могут уничтожать цель на расстоянии до 100 км. Мини-ракета способна пробивать бетонную стену шириной в 1 метр.

Турецкая компания ASELSAN наладила серийное производство крылатых мини-ракет TOLUN, первые поставки которых будут осуществлены в скором времени, передает агентство Anadolu.

Эти боеприпасы были представлены на стенде флагман оборонного комплекса Турции в рамках выставки Paris Airshow в пригороде Парижа. Представители компании ASELSAN сообщили, что все испытания мини-ракет завершены и получены соответствующие сертификаты.

Ранее были осуществлены успешные пуски TOLUN с самолетов F-16 и ударного БПЛА Bayraktar AKINCI.