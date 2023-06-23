Правая рука Пригожина должен был захватить Москву
Колонну ЧВК «Вагнер», двигавшуюся на Москву, возглавлял командир «музыкантов» Дмитрий Уткин, сообщил в своем телеграм-канале экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).
По словам Гиркина, штаб Уткина разрабатывал план захода в столицу и блокирование здания Минобороны и Генштаба.
Дмитрий Уткин или Вагнер - бывший российский спецназовец, подполковник запаса ГРУ, основатель ЧВК «Вагнер». В настоящее время является вторым человеком в иерархии ЧВК после Евгения Пригожина.