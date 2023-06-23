Синоптики о погоде в Азербайджане

26 июня погода в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков, умеренный юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление опустится с 758 мм до 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Завтра районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможен кратковременный дождь, грозы, восточный ветер временами усилится. Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.