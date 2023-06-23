Пригожин рассказал, почему сбил Ил-22М

ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили, помимо прочего, российский военный самолет Ил-22М, который называют «воздушным командным пунктом». Об этом свидетельствуют подсчеты нидерландского проекта Oryx.

Как утверждает корреспондент российского Первого канала Ирина Куксенкова, на борту Ил-22М было 10 человек, они, по всей видимости, погибли.

«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал», - рассказала Куксенкова.

По ее словам, Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.