НАТО связывалась с Минобороны России

НАТО опасается ядерного инцидента, в связи с чем между альянсом и Министерством обороны России состоялись «неформальные контакты» по ситуации с ЧВК «Вагнер». С таким утверждением выступило итальянское издание La Repubblica.

Согласно его версии, центральными темами переговоров между «президентом США Джо Байденом и главами ведущих европейских государств и правительств», среди которых не было премьер-министра Италии Джорджи Мелони, стали именно избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента».

По данным газеты, внимание НАТО было сосредоточено более чем на 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Как полагают авторы публикации, Запад хотел сразу же прояснить, что его «силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются» мятежники.