Сербия не хочет «Байрактары»

Белград считает неприемлемыми поставки Анкарой вооружений в Приштину и заявляет о необходимости прекратить сотрудничество в этой сфере с Турцией. Об этом сообщил сербский президент Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

"Мы отказались покупать турецкие «Байрактары», потому что они отдали их Приштине. Мы не хотим больше сотрудничать с ними по этому вопросу. В течение пяти месяцев мы получим от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе, которые заказывали на Ближнем Востоке", - сообщил сербский лидер.