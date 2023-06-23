В Белгороде сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над селом Долгое в Белгородской области, сообщил утром 25 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое», – написал Гладков в своем канале в Telegram, добавив, что последствия инцидента устраняют оперативные службы.
24 июня сообщалось, что на промпредприятии в Белгородской области начался пожар после атаки дрона ВСУ.
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