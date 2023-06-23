Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:29

Ни одно из событий в России последних лет не вызвало таких бурных откликов в США, как мятеж, поднятый Евгением Пригожиным. Многочисленные комментарии не пересказать, но можно выделить самое главное. Внезапное решение босса группы «Вагнер» остановить свои колонны, которые находились уже в паре сотен километров от Москвы, в момент, когда он вроде бы находился в выигрышной позиции, озадачил многих американских экспертов. У них осталось слишком много вопросов. «Кажется, что речь идет о сделке, - говорит Дэниэл Фрид, бывший посол США в Польше и ответственный чиновник государственного департамента, «смотритель» по России. – Но кто с кем? Какова была цель? Принял ли Путин требование Пригожина сместить Шойгу и Герасимова? (соответственно министра обороны и начальника Генштаба). Как Путин переживет это свидетельство своей слабости? И еще многое остается за бортом этой более чем странной истории».

Однако помимо вопросов, большинство экспертов выдвигает жесткие и конкретные утверждения. «Путин заглянул внутрь бездны и моргнул», - пишет известный колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Заметим, он говорит это о Путине, а не о Пригожине, который сдал назад. Разведывательные и политические источники говорят, что группа «Вагнер» на всех парах шла на Москву, а регулярные воинские части не присоединялись к ней, но и не препятствовали ее продвижению. Но, по словам Игнатиуса, «ни Путин, ни Пригожин не являются сумасшедшими». Они начали game of chicken (в США – «игра в курицу»), когда две машины, чтобы избежать лобового столкновения, в последний момент разъезжаются в разные стороны. Путин не был уверен в том, что армия подчинится его приказам, и это его тревожило больше всего. Россияне, те, кто смотрит телеграм-каналы, с изумлением наблюдали, как бойцов «Вагнер» провожали из Ростова аплодисментами. «Если бы я была Путиным, я была бы крайне обеспокоена тем, что жители Ростова приветствовали мятежников, – говорит Джил Догерти, которая в течение многих лет была во главе бюро CNN в Москве. – Это означает, что многие из них поддерживают Пригожина и многим он нравится. И это исключительно плохие новости для Путина».

Многие в США убеждены, что несмотря на неожиданную развязку мятежа, угроза гражданской войны в России никуда не делась. Но одновременно, как говорят военные и политические аналитики общенациональной газете USA Today, «то, что происходило в течение одного дня в России вкупе с непопулярной войной в Украине, могут значительно ослабить власть Путина». «Мятеж «Вагнер» стал расплатой для Владимира Путина», - пишет The Washington Post. «Путину придется иметь дело с последствиями открытого вызова своей власти начиная с 2000 года, когда произошла целая цепь грозных событий, за которыми внимательно - и нервно - следил весь мир и которые приветствовала Украина», - передает CNN. «То, что Пригожина отправили в Беларусь, было спасением лица (Путина), однако, как утверждает Стив Холл, бывший сотрудник ЦРУ, отвечавший за Россию, «именно Путин вышел из этого конфликта хуже (чем Пригожин) и более ослабленным». Впрочем, главе «Вагнер» тоже не позавидуешь. «Путин не забывает предателей, – говорит Догерти. И хотя российский президент отправил Пригожина в Беларусь, он не забудет этого. И, возможно, мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси».