КСИР готовил теракт против израильтян

На Кипре предотвратили теракт, который боевики Корпуса стражей исламской революции планировали против израильских туристов, пишет израильская газета «Вести».

Информация о планировавшемся теракте поступила в том числе от «зарубежных коллег» - из Израиля и США.

Источники, находящиеся в курсе событий, подтверждают, что местные службы безопасности арестовали подозреваемых в ходе совместной операции с зарубежными коллегами.

Сообщается также, что кипрская разведка следила за передвижениями террористов в последние месяцы. Речь идет о группировке, действовавшей на турецкой части Кипра и отправленной оттуда на задание на греческую часть острова.