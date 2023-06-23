Азербайджанские студенты не должны получать религиозное образование за границей, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в своем выступлении в Институте теологии.

«Религиозное образование выражает уникальность нации и государства», - добавил Гурбанлы.

По его мнению, такие кадры нужно подготавливать в Азербайджане: «Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь не попадала под чье-то влияние».