В Газахе прошла благотворительная акция По инициативе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»; фото
Акция социальной поддержки, проводимая ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» наряду с Баку, продолжается в большинстве регионов страны.
В продолжение благотворительной инициативы представители корпорации посетили 300 малообеспеченных семей, семей шехидов и инвалидов войны, проживающих в Газахском районе, вручили им подарки, состоящие из продуктов питания.
Акция, организованная как продолжение реализуемых в стране социально-экономических государственных программ, имеет значение с точки зрения оказания материальной и моральной поддержки нуждающимся людям, окружения их заботой.