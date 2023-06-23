Закроют часть проспекта Азадлыг

С 23:00 26 июня до 06:00 27 июня на проспекте Азадлыг (Насиминский район, участок дороги от пересечения с улицей Михаила Каверочкина до пересечения с улицей Иззета Гамидова) в Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Агентство рекомендует водителям в указанное время быть внимательными при движении по названному отрезку пути, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с временно установленными на территории дорожными знаками.