Данилов: Путин должен демонстративно наказать Пригожина

«Поход» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву стал «несмертельным ножом в спину» для власти Владимира Путина, написал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем твиттере.

По словам Данилова, бунт Пригожина стал «первым этапом демонтажа путинской системы», вместе с тем Пригожин «является лишь частью группы и частью плана процесса дестабилизации».

Он отметил, что в России «сформировалась группа недовольных режимом силовиков, чиновников и других, которые считают действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и существования России», а действия Пригожина – это «демонстрация серьезности намерений, которые существуют, и создание условий для начала процесса властного транзита».

Единственная возможность спасения для Путина, по мнению Данилова, – «тотальная зачистка силового блока, ликвидация «Вагнер», демонстрационное наказание Пригожина, развертывание репрессий, а также введение военного положения».

Вместе с тем секретарь СНБО выразил сомнения, что «карательная машина» Путина, «ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков», справится с этой задачей.