5 способов увеличения корпоративных продаж с помощью Cubics BMS
Продажи - это сердце любой компании. Помимо отдела продаж вся команда тем или иным способом прилагает максимальные усилия для увеличения данного показателя. Однако в некоторых предприятиях система управления не совсем подходит под бизнес-процессы, что в свою очередь отрицательно влияет на общие показатели продаж. В отличие от других ERP-решений, пользователи Cubics BMS быстро обрабатывают новые запросы и держат под контролем процесс повторного контакта с клиентом.
Давайте рассмотрим, как именно эта система положительно влияет на корпоративные продажи.
1. Обработка запросов.
Запросы в Cubics BMS добавляются в канбан либо вручную, либо автоматически. Благодаря интеграции системы все запросы с сайта автоматически добавляются в соответствующий канбан. Если запрос поступил по звонку, электронной почте или по другому каналу связи, он создается вручную.
2. Звонки.
В системе Cubics BMS благодаря модулю Call Center можно прослушивать, скачивать и оценивать все поступающие и исходящие звонки. Кроме того, общая статистика звонков за различный период отображается в "Дэшборде", а также система позволяет создавать и добавлять информацию звонящего даже во время звонка.
3. Запросы из других платформ.
Поскольку система Cubics BMS легко интегрируется с другими платформами, команда также может управлять почтой и другими запросами из WhatsApp, Telegram, Messenger и т. д. из одного окна.
4. CRM и история клиентов.
Информация о заказчике, а также все переговоры с заказчиком, включая все коммерческие предложения, отражаются в разделе истории клиента, что помогает совершить сделки с большей уверенностью.
5. Таски по продажам.
Планирование встреч с клиентами, напоминания в виде звонков или отправки писем и т. д. легко управляются с помощью модуля Задач в системе Cubics BMS.