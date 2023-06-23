5 способов увеличения корпоративных продаж с помощью Cubics BMS

Продажи - это сердце любой компании. Помимо отдела продаж вся команда тем или иным способом прилагает максимальные усилия для увеличения данного показателя. Однако в некоторых предприятиях система управления не совсем подходит под бизнес-процессы, что в свою очередь отрицательно влияет на общие показатели продаж. В отличие от других ERP-решений, пользователи Cubics BMS быстро обрабатывают новые запросы и держат под контролем процесс повторного контакта с клиентом.

Давайте рассмотрим, как именно эта система положительно влияет на корпоративные продажи.

1. Обработка запросов.