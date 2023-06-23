Нерсисян: Азербайджан куда более эффективно использует свои связи
Азербайджан использует связи с западными игроками куда более эффективно, чем Армения, заявил армянским СМИ бывший офицер армянских ВС, военный эксперт Нарек Нерсисян.
Будучи в достаточно хороших отношениях с Москвой, а в прошлом году еще и подписав с ней декларацию о союзническом взаимодействии, Баку одновременно умудряется отстаивать свои интересы в диалоге с Западом, получать различные преференции, военную помощь и т.д. У Армении же нет какой-либо внятной стратегии», - считает Нерсисян.