В Волгограде вечером 24 июня задержали политолога Михаила Серенко по делу ЧВК «Вагнер» уже после договоренности президентов России и Беларуси, сообщают российские Telegram-каналы.

По словам Cеренко, следователи объяснили ему, что дело о мятеже не закрыто. Мужчина рассказал, что у него изъяли жесткий диск, телефон, после чего отвезли на очень короткий допрос, после чего отпустили. При допросе Серенко заявил силовикам, что резко отрицательно относится к ЧВК «Вагнер», а поддерживает только ВС РФ.

Адвокат политолога сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ, но в чем конкретно обвиняют Серенко, пока неизвестно.