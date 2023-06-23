КНДР предложила России поддержку в борьбе с мятежом Пригожина

Северная Корея предложила России свою полную поддержку в борьбе с недавним мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщают государственные СМИ КНДР.

«На встрече с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль «выразил твердую уверенность в том, что недавний вооруженный мятеж в России будет успешно подавлен», - сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Им Чон Иль добавил, что «сильная российская армия и народ обязательно преодолеют испытания и героически выйдут победителями в специальной военной операции против Украины».